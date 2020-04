BUONI SPESA

FELTRE Sono ben 45mila gli euro erogati fin qui mediante i buoni spesa da parte de comune di Feltre. A due settimane dall'avvio delle procedure per l'assegnazione dei Buoni Spesa, la misura mesa in atto dal governo per fronteggiare l'emergenza legata alla necessità dei beni primari di sostentamento, il comune di Feltre ha soddisfatto 135 richieste, erogando, nel complesso, oltre 45mila euro. Una cifra che corrisponde a oltre il 40% del totale assegnato al comune (109mila euro). Entrando nel dettaglio, le categorie che hanno fatto maggiormente ricorso al Buono Spesa sono quelle degli operai (35 domande), seguita da titolari e lavoratori nel mondo dei bar e della ristorazione (in totale 26) e da altri operatori del settore commerciale (commesse, ambulanti, parrucchieri ed estetiste). Una dozzina sono anche le domande avanzate da lavoratori (sia titolari che dipendenti) del mondo artigiano. Riguardo alle motivazioni che hanno portato i cittadini a richiedere l'accesso al Buono Spesa, vi sono in primis la sospensione dell'attività a causa delle misure di contenimento dell'epidemia (77 persone) e l'attesa della cassa integrazione (34). Tra le altre motivazioni principali rientrano il mancato rinnovo del contratto di lavoro o la mancata convocazione a chiamata. «I numeri di queste prime due settimane ci dimostrano quanto questa misura sia valida e opportuna e come stia andando a colpire, almeno nel nostro caso, nel segno, arrivando effettivamente a chi ne ha più bisogno, commenta il sindaco Paolo Perenzin».

