Emergenze, «Sistema radio una certezza per comunicare»

SUL TERRITORIOALLEGHE Appuntamento il prossimo 21 febbraio alle 18 a Alleghe per fare il punto sulla gestione delle emergenze e sulle Calamità da maltempo ma anche sul nuovo progetto messo in campo dal Rotary.«La calamità naturale dello scorso autunno ha messo in luce, sempre con maggiore evidenza, l'importanza dei sistemi di comunicazione nella gestione delle emergenze - sottolinea il Rotary di Belluno che organizza l'incontro - infatti, nei difficili giorni del disastro naturale e in quelli successivi dei soccorsi, vi sono stati lunghi...