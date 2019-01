Emergenze per 17mila bambini ridotti i ricoveri non necessari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ACCESSIUDINE Nonostante l'ansia che assale alla vista del proprio bambino che non si sente bene e l'apprensione che inevitabilmente attanaglia i genitori, mamme e papà usano con parsimonia il pronto soccorso pediatrico. Anche qui, come per il Pronto soccorso dedicato agli adulti, gli accessi nel corso del 2018 sono aumentati rispetto all'anno precedente, ma anche in questo caso non si possono muovere accuse ai codici bianchi, in decisa diminuzione.Complessivamente, nel 2018 sono stati 17.376 gli accessi al pronto soccorso pediatrico, 534 in...