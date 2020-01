Emergenze a raffica, notte d'inferno tra auto e garage

LA NOTTATA

BELLUNO Una notte d'inferno, letteralmente, quella appena trascorsa tra fuochi e roghi, che solo per miracolo si sono conclusi senza gravi conseguenze per le persone. Una catena di incendi ha interessato l'intera provincia dal Feltrino al Comelico. In alcuni casi i roghi erano riconducibili ai festeggiamenti (scoppio di petardi), in altri a una serie di eventi fortuiti.

A FELTRE

A Feltre tutto è iniziato subito dopo la mezzanotte con un primo incendio in via Tofana Prima, dove c'è il Colotti. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento. Altra emergenza poco dopo, all'una e 30: è andato a fuoco un garage nella case Ater, in via Ticino, 8, relativo a un appartamento assegnato a una famiglia albanese. Ignote, al momento, le cause. Alle 4.30 poi l'allarme per il maxi-rogo che si è sviluppato alla pizzeria la Locanda di via Montelungo.

COMELICO CADORE

Intorno alla mezzanotte allarme in via Mazzini, a Calalzo di Cadore, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Alle 4.50 paura in una casa a Padola, comune di Comelico Superiore, in via Acque Rosse. In questo caso c'è la certezza che i festeggiamenti non c'entrano: all'origine del rogo che ha interessato parte del sottotetto un malfunzionamento della canna fumaria.

A CORTINA

Un rebus poi il rogo che ha completamente distrutto una macchina ibrida di ultima generazione, una Lexus, ieri notte a Cademai di Cortina. Erano le 3.30 quando i vigili del fuoco del distaccamento di Cortina sono intervenuti sul posto. Da quanto si è appreso anche in questo caso non c'entrerebbero i festeggiamenti e nemmeno un presunto malfunzionamento dell'auto: le fiamme si sono sprigionate infatti all'interno dell'abitacolo.

VALBELLUNA/QUERO

Si è accorto solo ieri mattina invece il proprietario del garage di Marziai, al civico 27, delle fiamme che si erano scatenate nel suo garage. Erano circa le 9 e l'uomo è subito intervenuto con dell'acqua per fermare il fuoco che stava per avvolgere le due auto all'interno. Salve per fortuna le vetture, limitati i danni: ignote le cause, anche se da quanto riferisce il proprietario potrebbe essere dovuto a uno scaldabagno. Probabilmente un petardo invece ha originato il fuoco in un garage a Quero.

AGORDINO

In Agordino, oltre all'incendio nella casa di San Tomaso, ieri alle 8, un allarme per una fuga di gas, a Santa Maria delle Grazie, tra Alleghe e Rocca. I pompieri hanno messo in sicurezza un bombolone gpl e chiuso le valvole.

