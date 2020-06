IL PIANO

BELLUNO Che sarebbe stata un'estate di cantieri e code lo si sapeva. Ma dopo la prima vera domenica di esodo verso le Dolomiti e i problemi che ci sono stati, la Prefettura prepara il piano per la gestione delle emergenze viabilità per la stagione estiva. Chiama in campo non solo Anas, ma anche la protezione civile, che potrà dare assistenza agli automobilisti, in caso di eventuali code, e prepara una campagna informativa per invitare gli amanti della montagna alle partenze intelligenti. Il tutto concentrandosi anche sulla tutela della sicurezza stradale. Ieri c'è stata la prima riunione a Palazzo dei Rettori, presieduta dal prefetto, Adriana Cogode. Presenti il questore, Lilia Fredella, le forze dell'ordine, vigili del fuoco e i sindaci di Belluno Feltre e Cadore. «Le strade sono quelle - ha detto il prefetto Cogode, dopo la riunione - non si possono inventare alternative. Ma se le partenze venissero in maniera contingentata probabilmente una parte dei disagi si potrebbe alleviare».

IL TAVOLO

Ed è su questo che si lavorerà. Quello di ieri è stato un primo tavolo di coordinamento in cui è stato fatto il quadro della situazione, dei cantieri e delle possibili criticità che possono venirsi a creare. Ora si procederà con tavoli tecnici, in questura con le varie forze dell'ordine e nuovi incontri in Prefettura. «La Polizia Stradale procederà ad individuare le giornate e le direttrici viarie in cui è previsto un più elevato flusso veicolare - spiegano dalla Prefettura -. Nell'ambito di un apposito tavolo tecnico saranno individuate le iniziative da assumere per la corretta regolazione del traffico ed in caso di congestionamento della circolazione».

I PROBLEMI

I lavori per Mondiali 2021, che contano in questo periodo ad esempio 3 cantieri in 6 chilometri sulla statale 51, poco prima di Cortina, complicano ulteriormente questa estate. E poi ancora l'impennata dopo il lockdown, con l'economia che cerca di ripartire. «Il problema - spiega il prefetto Adriana Cogode - si pone per tutta la settimana, non solo nei weekend. Durante i gironi feriali c'è una circolazione commerciale che ultimamente è aumentata, grazie alla ripresa delle attività».

LE MISURE

«Tenuto conto della numerosa presenza di cantieri -ha proseguito il prefetto - le misure da adottare non saranno semplicemente quelle di creare senso unico alternato, o dei semafori, che consentano il transito, ma anche l'intervento di personale che fisicamente regolerà il traffico, in modo da impedire che si creino delle colonne». I movieri di Anas, che saranno in prima linea. Sarà «una cosa che sia al massimo ragionata e calibrata direttamente sul posto, con presenza maggiore di tutte le forze di polizia». Il prefetto Cogode non nasconde la sua preoccupazione in particolare il punto di Longarone, dove sulla statale 51 ci sono diversi restringimenti per la variante in corso d'opera. «Si possono creare degli imbuti - dice -. L'Anas ha dato la massima disponibilità a collaborare. Anche Veneto Strade ha spiegato che per i propri cantieri tra luglio e agosto cercherà di evitare interruzioni del traffico». «È prevista - prosegue Cogode - l'attivazione della protezione civile e volontariato nel caso di code e la necessità di assistere le persone nelle ipotesi che ci siano anziani o bimbi. Il Comune competente o i carabinieri dovranno allertare anche i vigili del fuoco e se è il caso la protezione civile». «Un altro aspetto - conclude il prefetto -è quello di sensibilizzare gli utenti della strada a fare partenze intelligenti e a cercare orari che non siano quelli di punta. Su questo faremo una campagna, pubblicità cartellonistica per indicare le fasce orarie alternative».

Olivia Bonetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA