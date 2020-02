EMERGENZA

VENEZIA A ogni nuovo aggiornamento della Regione, il loro cellulare inizia a squillare. Assessori, dirigenti, consiglieri comunali, cittadini, giornalisti. I sindaci sono l'autorità sanitaria cittadina, punto di riferimento comune a ogni livello. In questi giorni la tensione è arrivata alle stelle, anche a causa di alcune sviste geografiche di Regione e agenzie. Il Covid-19 è l'emergenza del momento, un contagiato in più o in meno finisce per fare la differenza: a nervo scoperto, basta poco per scatenare il panico. Lo sa bene Alberto Polo, primo cittadino di Dolo. Quattro anni e mezzo fa aveva dovuto affrontare la piaga del tornado, che in poco più di dieci minuti, un pomeriggio di luglio, si era portato via mezzo paese. L'emergenza sanitaria del coronavirus è sicuramente una partita diversa: tra un paio di settimane potrebbe passare senza aver lasciato la minima traccia. La pressione, però, ora c'è ed è costante. «I cittadini sono preoccupati, come tutti quelli delle aree interessate - spiega - sabato e domenica in particolare sono state giornate molto intense. Gli uffici, in particolare quello Cultura e sport, sono stati presi d'assalto dalle telefonate di richieste di informazioni. Poi, fortunatamente, la situazione si è un po' tranquillizzata». Questo clima di tensione gli ha ricordato, inevitabilmente, i giorni del tornado (che, peraltro, aveva coinvolto, proprio come questa volta, anche un altro Comune della Riviera: Mira). «Da un certo punto di vista quell'esperienza ci ha permesso di arrivare più preparati. Devo dire che la macchina comunale ha funzionato molto bene, anche grazie alla collaborazione con gli altri sindaci dei Comuni interessati». Cosa chiedono, ora, i cittadini? «La preoccupazione principale, ora, non sono i rischi del contagio, non è l'emergenza sanitaria in sé - prosegue - quanto gli effetti collaterali. La domanda che mi rivolgono più spesso è: Sindaco, ma è vero che non riaprono le scuole nemmeno la settimana prossima? E io a questa richiesta, in questo momento, non sono in grado di rispondere». La decisione della Regione arriverà nei prossimi giorni. Un'altra questione è quella legata ai viaggi d'istruzione annullati. «Da palazzo Balbi hanno assicurato - aggiunge Maria Rosa Pavanello, sindaca di Mirano - che verranno rimborsati i genitori. Le agenzie turistiche, però, rischiano di subire un danno economico enorme».

DISPENSER IN MUNICIPIO

Mirano è l'altro lato dell'emergenza: nessun contagiato, né tra i cittadini né tra il personale ospedaliero. Toccato dal coronavirus solo dal passaggio del paziente uno, il primo infettato, il 67enne di Oriago ricoverato in Rianimazione a Padova, prima in pronto soccorso e poi in Medicina. Da giorni, però, si devono fare i conti con notizie false, voci e l'allarmismo generale. «Rispettate le precauzioni previste - dice rivolgendo un appello ai suoi concittadini - ma non rinunciate a vivere. Non rinunciate a due passi in piazza, a bere un caffè o un aperitivo nei locali. Bar e negozi sono sempre vuoti, non è così che devono andare le cose». Il Comune ha già installato, in municipio e negli uffici, i dispenser con gli igienizzanti, guanti e mascherine. «Ora aspettiamo indicazioni sulle scuole - conclude Pavanello - perché i genitori sono già in allarme e questa misura rischia di diventare la vera nuova emergenza».

Davide Tamiello

