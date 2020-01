EMERGENZA

UDINE Il 112 rinnova la sua App salvavita. Impossibile non notare le informazioni che campeggiano nelle stazioni ferroviarie di Udine e Trieste con l'invito a scaricare l'applicazione, totalmente gratuita, disponibile per smartphone in tutti gli stores. L'App effettuata chiamate vocali o mute o consente di chattare se nel momento in cui viene utilizzata si è impossibilitati a parlare. In diverse modalità, insomma, si può richiedere l'invio dei soccorsi. Ulteriori informazioni e spiegazione sull'applicazione saranno fornite in occasione della giornata del 112.

L'11 febbraio, infatti, si celebra in tutta Europa la giornata del numero unico europeo d' emergenza e la Regione anche quest'anno ha accolto l'invito del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno nell'ambito dell'iniziativa dell'Eena (European emergercy number association). In Friuli Venezia Giulia il numero unico di emergenza è attivo da aprile 2017 e la centrale unica di risposta ha sede a Palmanova.

Proprio lì, in occasione del 112 Day 2020, la Protezione civile regionale ha organizzato un Open Day per dare la possibilità ai cittadini di visitare la centrale operativa dove vengono raccolte, gestite e smistate le chiamate di emergenza. I visitatori potranno avere tutte le informazioni sul funzionamento del servizio, attraverso un contato diretto con gli operatori che daranno indicazioni anche per scaricare gratuitamente e attivare la App salvavita WhereareU. Nel corso della visita, i partecipanti avranno la possibilità di conoscere da vicino il funzionamento del servizio 112 e osservare il lavoro degli operatori Nue, in servizio sulle 24 ore per 365 giorni l'anno, festivi compresi, che rispondono alle chiamate dei cittadini destinate a Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Soccorso Sanitario e Capitaneria di Porto. Un impegno e un lavoro che vanno rispettati, quindi l'auspicio è che per questa edizione dell'open day i numeri relativi alle false chiamate siano in calo rispetto allo scorso anno.

Nel 2018, infatti, sono state 75.334 le chiamate che nulla hanno a che vedere con l'emergenza tra chiamate false e improprie. Numeri decisamente poco responsabili e poco rispettosi verso operatori che sono alle prese quotidianamente con circa 1600 telefonate che dovrebbero essere tutte destinate alle emergenze e non anche agli scherzi di cattivo gusto.

