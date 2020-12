LE FERITE

BELLUNO Da una parte ci sono i paesi isolati. Le strade mangiate dall'acqua o trascinate a valle da una frana. Dall'altra c'è un'orda di turisti che non si arresta. Solo a Cortina d'Ampezzo, nel fine settimana, sono arrivate quasi 10mila persone. L'emergenza però non è ancora terminata e molti sindaci, su input del prefetto, hanno deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per oggi. D'altronde anche ieri i vigili del fuoco hanno fatto più di 100 interventi, oltre che nella parte alta della provincia per la neve, in Feltrino e Alpago per gli allagamenti: in questo comune anche ieri è stata evacuata una casa a Farra inagibile per l'acqua. E da ieri è operativo il nuovo comandante provinciale, Antonio Del Gallo: avrebbe dovuto prendere servizio il 14 dicembre, ma si è insediato in anticipo vista la situazione.

SCUOLE

La Prefettura ieri ha invitato i sindaci di Cadore, Alto Agordino e Val di Zoldo a procedere all'ordinanza di chiusura delle scuole e ha lasciato carta bianca a tutti gli altri

. Una dopo l'altra sono apparse sui vari siti comunali le ordinanze dei sindaci che hanno ordinato la chiusura delle scuole per oggi. A Livinallongo e Falcade, ad esempio, i bimbi non andranno sui banchi né oggi né domani, per rischio valanghe e condizioni meteo avverse. A Rocca nessuna lezione per oggi, così come a Cortina. Il tutto con la sorpresa di molti genitori che hanno appreso solo a tarda sera della decisione.

LA STRADA CHE NON C'È PIÙ

«Siamo tutti molto preoccupati». Il commento, ieri sera, del sindaco di Val di Zoldo Camillo De Pellegrin. La situazione, nel suo comune, continua a essere critica perché la provinciale 251, bloccata da un'enorme frana che ha portato via la strada in località Solagnot, potrebbe rimanere chiusa per lungo tempo. «Non voglio far polemica con nessuno ha continuato il primo cittadino . Ma pretendiamo chiarezza. Se vogliono dare un futuro alla Val di Zoldo allora occorrono interventi seri e strutturali. Ad esempio posizionare paramassi o paravalanghe». Sono circa un centinaio gli zoldani che lavorano a Longarone e a Ponte nelle Alpi. Ora sono costretti a percorrere il Passo Staulanza e quindi ad allungare il tragitto di molto: 100 chilometri in due ore.

PAESE ISOLATO

Danta di Cadore, invece, è completamente isolata. Ci sono molti alberi caduti che ostacolano il lavoro di Veneto Strade che arriverà solo oggi ad aprire la strada. La criticità è nota alla protezione civile e il soccorso alpino: è stato lasciato il presidio di un infermiere in loco. «La gente è disperata e mi chiama ogni giorno: su una strada gli alberi vengono giù come birilli, sull'altra è caduto un cavo di media tensione», ha raccontato il sindaco Ivano Mattea. Risultato: nessuno accede più al paese e nessuno può andarsene. La neve ha già superato il metro d'altezza e ieri sera stava continuando a cadere. Sulla riapertura delle strade c'è prudenza: «Il responsabile di zona mi ha spiegato che quel cavo serve anche i comuni a fondo valle ha precisato Mattea . Quindi devono prima risolvere laggiù e poi arriveranno da noi. Chiedo questo: se il cavo si fosse spezzato non l'avrebbero forse messo a posto subito? Noi siamo stufi e c'è molta gente che deve andare a lavorare». Ma in tutto il Comelico la situazione complessa per la viabilità: anche ieri si è registrato qualche blackout (ieri erano 1.200 circa le utenze non servite).

ALTRI NODI

A Belluno tutte le frane sono ancora in movimento. Nel pomeriggio c'è stato un distacco importante a valle di Pian del Monte e la strada è stata chiusa. Le 5 abitazioni appena sopra possono essere raggiunte solo da Ceresera. E il meteo infatti non migliorerà.

Davide Piol

