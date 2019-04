CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EMERGENZA SENZA FINEBELLUNO In provincia non è ancora il tempo di contare i danni provocati dal colpo di coda dell'inverno che domenica ha riportato il meteo indietro di almeno due mesi.Il Centro funzionale decentrato della Regione ha aperto ieri pomeriggio la sala operativa del sistema di protezione civile che rimane in funzione fino alle 14 di oggi. Lo scopo è quello di monitorare le criticità idrauliche dovute ai livelli idrometrici sostenuti dei corsi d'acqua e in particolare, in provincia, del Piave. Sorvegliati speciali tutti gli...