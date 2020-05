EMERGENZA SANITARIA

PORDENONE Task force, unità anti-crisi, sistema di monitoraggio: la fase due, quella della conviveva controllata con il Coronavirus, è piena di questi termini, che poi si traducono in organi tecnici e metodi. E anche il Friuli Venezia Giulia ha il suo: il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, lo ha chiamato modello per il contenimento e sarà il protocollo incaricato di dimostrare che la lezione è stata imparata e che una nuova serrata sarà evitabile. Sino ad oggi, si sapeva che la fase due sarebbe stata costellata di numeri e grafici: nuovi contagi, occupazione dei posti di Terapia intensiva, localizzazione dei casi e capacità del virus di trasmettersi, cioè l'ormai famoso valore R0. Era chiaro che tutti questi parametri sarebbero stati al centro dello spionaggio anti-Covid e che lo sforamento di più di un valore avrebbe provocato nuove chiusure o strette. Ma non era chiaro un fatto: cosa si può fare per evitare non la ricrescita, ma l'impennata dei contagi e dei ricoveri? Oggi la risposta c'è, ed è simile alla via veneta: raddoppiare (o quasi) la capacità giornaliera di analisi dei tamponi e unire ai test molecolari anche gli esami sierologici che ormai sono in rampa di lancio. Il virus non avverte della sua presenza con una spia luminosa, così al primo caso sospetto bisogna essere in grado di controllare (e nel caso isolare) tutti i contatti recenti della persona risultata positiva.

IL MODELLO

Oggi in Friuli Venezia Giulia si è in grado di processare sino a 3.200 tamponi al giorno, ma ieri Riccardi e il presidente Massimilano Fedriga hanno dichiarato di voler salire a 5-6mila test ogni 24 ore. L'operazione avviene in quattro laboratori che si trovano a Trieste, Pordenone, Udine e Monfalcone. Il sistema sanitario regionale ha a disposizione altrettanti macchinari per l'esame dei test, ma si tratta di strumenti a basso livello di automatizzazione. Tradotto, non possono spingersi più in là rispetto alle attuali capacità. Esistono dei modelli più moderni, come ad esempio quello acquistato in Olanda dalla Regione Veneto: un modello costa quasi mezzo milione di euro, ma permette di mantenere un ritmo giornaliero di 3mila tamponi (la capacità può salire a 9mila, ma lo stesso Veneto è riuscito a spingere la macchina solo a un terzo del suo potenziale) con un solo dispositivo. E non ci sono particolari problemi di approvvigionamento: «Per aumentare la capacità di effettuare i test - ha annunciato Riccardi - effettueremo degli investimenti tecnologici e potenzieremo i Dipartimenti di prevenzione. Lo faremo presto». A corroborare la tesi dei tamponi a tappeto è stato il report della fondazione Gimbe, che ha inserito il Fvg tra le regioni in grado di effettuare più tamponi giornalieri ogni 100mila abitanti, per la precisione 157.

IL NODO

Ottenuti i macchinari all'avanguardia, resterà un problema che al momento fa tremare le vene ai polsi ai guardiani della fase due: sul mercato, infatti, scarseggiano i reagenti, cioè le soluzioni chimiche che trasformano un tampone da un oggetto inutile a un rilevatore affidabile di Covid-19. Le aziende produttrici di tutto il mondo hanno prodotto in un mese e mezzo lo stesso numero di reagenti che prima producevano in due anni e ora il ritmo delle consegne non segue quello della crescita della domanda. «È un fattore preoccupante - ha ammesso Riccardi -, ma ci aspettiamo una ripresa dei ritmi produttivi, dal momento che ci sono ampie zone del mondo (la Cina ad esempio, ndr) che hanno ridotto la domanda».

LA MAPPATURA

Accanto ai tamponi, sarà impiegata anche l'armata dei test sierologici. I prelievi finalizzati a rintracciare gli anticorpi del Covid-19 non si sostituiranno agli esami molecolari, ma permetteranno di definire con più precisione la reale diffusione del virus. E se un paziente sospetto dovesse presentare una forte risposta immunitaria, scatterebbe immediatamente il tampone. Un sistema a doppia chiave per correre almeno alla stessa velocità del virus.

