IL QUADROUDINE È emergenza oss e infermieri nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Fra le sospensioni dovute al mancato vaccino, l'impatto del green pass obbligatorio e, non ultima, la stretta avviata dall'Arcs sugli operatori sociosanitari, con i controlli a tappeto sull'effettivo possesso della terza media per le persone finite in graduatoria dopo il concorso, il rischio, secondo i sindacalisti, è di non avere abbastanza...