Emergenza rom nella Capitale, Salvini spiazza la Raggi: «Visiterò i campi»

IL CASOROMA «Visiterò i campi rom di Roma, vorrei andare a vedere com'è la situazione con la sindaca Virginia Raggi. Così come è già successo, d'altronde, con il governatore del Lazio Nicola Zingaretti per la villa confiscata ai Casamonica». Domenica pomeriggio, dopo lo show di Pontida e dopo un pranzo all'insegna del relax, Matteo Salvini ha annunciato «a breve» un blitz nei campi nomadi della Capitale. Il ministro dell'Interno sa anche «dove» andrà. E non sono due luoghi casuali: «Il Camping River e la Barbuta». Il primo è una...