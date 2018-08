Emergenza prèsidi, due istituti a testa e anche distanti `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ISTRUZIONEROVIGO Il nuovo anno scolastico in Polesine inizierà con una preoccupante moria di presidi. Più della metà delle scuole della provincia non hanno infatti un dirigente. Anche il prossimo anno le carenze di personale saranno colmate dalle reggenze: ogni preside si trova così a dirigere due o più istituti. In Polesine sono 15 i presidi titolari, con 32 istituti da dirigere. Di questi, 14 hanno avuto la reggenza e dunque 4 arrivano da fuori provincia, sempre in reggenza.Una situazione che a pochi giorni dalla riapertura delle...