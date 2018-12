CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EMERGENZAPORDENONE Ghiaccio, cadute, incidenti stradali e polemiche. Il primo vero freddo invernale è arrivato incittà e provincia. Non sono mancati i disagi ieri mattina in quasi tutta la Destra Tagliamento a causa del ghiaccio che si era venuto già a formare nelle ore notturne a causa del drastico calo delle temperature. Inevitabilmente, proprio a causa di vere e proprie lastre che sono comparse su alcune delle principali arterie stradali, gli incidenti sono stati numerosi - in particolare in città ma anche a Porcia, Cordenons Aviano e...