EMERGENZA PANDEMIA

VENEZIA Diventa stabile, e cioè fino a data da destinarsi, lo stop all'attività chirurgica non urgente che comporterebbe il ricovero in terapia intensiva del paziente negli ospedali, pubblici ma anche privati, disposto dalla Regione per liberare posti letto e personale da destinare all'emergenza Covid. L'annuncio è stato dato ieri dal direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, Edgardo Contato, affiancato dal direttore sanitario Giovanni Carretta: La misura riguarda l'attività in sala operatoria programmabile e dunque rinviabile - hanno detto -, fermo restando che le urgenze sono garantite, ad esempio per le malattie tumorali o cardiache e anche gli interventi minori che non richiedono il supporto della terapia intensiva.

FATTORE PSICOLOGICO

Soprattutto nella prima ondata, quando c'era stato il lockdown assoluto, era anche accaduto che molte diagnosi di malattie varie si fossero rivelate tardive per il semplice fatto che i pazienti, pur accusando certi sintomi, evitavano di rivolgersi ai medici per la paura di contagiarsi. Il fattore psicologico c'è ancora, ma stavolta non c'è la chiusura di allora. Quindi certamente invitiamo le persone che ne abbiano bisogno a fare i loro esami, chiarisce Carretta. Intanto, anche nell'azienda sanitaria veneziana entra nel vivo la campagna vaccinale sui bambini tra i 5 e gli 11 anni, per cui è stato preparato del materiale divulgativo ad hoc, dai volantini ai totem. Quanto ai bambini, giusto ieri è stata dimessa dall'ospedale dell'Angelo di Mestre la prima neonata in assoluto positiva al virus partorita da mamma contagiata: sono state portate a casa in ambulanza. Nelle precedenti ondate nel nostro ospedale abbiamo avuto una trentina di donne positive, ma nessun piccolo contagiato ha spiegato il primario Paola Cavicchioli . Ora ne stiamo seguendo altre cinque, due hanno appena partorito e tre sono prossime a farlo. Altrettanto sono una trentina in totale i bambini che abbiamo ricoverato, sei negli ultimi due mesi, nessuno grave. Alle donne in dolce attesa ricordiamo l'importanza della copertura vaccinale, anche nel periodo dell'allattamento. Domani partiranno le somministrazioni pediatriche con le dosi di Pfizer ridotte di un terzo. Sono 10.126 gli slot aperti per una platea di 34.687 destinatari potenziali, circa 4 mila a Venezia centro storico, 11 mila nella terraferma veneziana, quasi 17 mila nel miranese e zona riviera e altri 3 mila abbondanti nel chioggiotto. Al momento le prenotazioni sono 2.115. L'obiettivo ha sottolineato il direttore del Dipartimento di Prevenzione Luca Sbrogiò è effettuare le prime dosi di questa prima dotazione entro il 9 gennaio, quindi chiudere i richiami entro il 30. Dei 60 pediatri aderenti alla Federazione dei pediatri di libera scelta, gli aderenti alla campagna sono 44, di cui 36 sono disponibili a vaccinare negli hub, 8 nei loro ambulatori. La grande prevalenza dei nuovi positivi è tra i bambini, è ovvio che il virus circoli di più nella fascia finora non vaccinata. Dobbiamo creare un argine prima che il fiume esondi, la metafora usata da Mattia Doria, referente della Fimp che ha usato parole durissime contro i no vax: Il vaccino non è sperimentale, è sicuro ed efficace. La loro campagna è vigliacca perché infarcita di fake news pazzesche. Da oggi è in vigore anche l'obbligo per i sanitari, il personale scolastico e delle forze dell'ordine. Fino a fine febbraio sono aperti 456.848 slot, di cui 419.058 sono terze dosi per gli adulti: finora, sul milione 105 mila messe a segno in quasi un anno, le booster sono già più di 130 mila.

ASSEDIO TAMPONI

Nel frattempo, qualche disagio si sta registrando sul fronte tamponi, per l'accesso di molte persone non prenotate che rendono più oneroso il lavoro, ha fatto sapere Francesca Rossi, direttrice delle Professioni sanitarie. Nell'ultima settimana, la media giornaliera è stata di 7.526 test eseguiti, con il tasso di positività cresciuto al 4,9%, ad ulteriore conferma della ripresa della pandemia. Nell'Ulss 3 Serenissima ogni giorno si contano circa 400 nuovi contagiati. I positivi sono 6 mila, 7.477 in quarantena. I ricoverati sono 128, di cui 18 in terapia intensiva.

Alvise Sperandio

