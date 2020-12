EMERGENZA OSPEDALI

PORTOGRUARO Stop ai ricoveri in Pediatria a Portogruaro. L'azienda sanitaria Ulss 4 Veneto orientale ha deciso di trasferire parte del personale del reparto pediatrico al Covid Hospital di Jesolo, dove nei giorni scorsi è stata attivata la sezione 4 del reparto Malattie Infettive. Con l'apertura di questa sezione da 16 posti letto, l'ospedale del litorale è arrivato quindi ad una capienza di 90 posti letto, a cui si aggiungono altri 14 posti letto di terapia intensiva e 4 posti di terapia semi-intensiva.

TRASFERIMENTO

Il trasferimento a Jesolo degli operatori sociosanitari e del personale infermieristico della Pediatria portogruarese ha comportato quindi la chiusura temporanea delle degenze, che garantivano 10 posti letto. Nel reparto c'era un solo bambino ricoverato, già dimesso. «Le urgenze, l'attività ambulatoriale così come le attività a supporto al Punto Nascite, che rimane ovviamente operativo, sono comunque garantite. Se si dovesse presentare la necessità di un ricovero spiega l'Ulss 4 i piccoli pazienti verrebbero trasferiti a San Donà di Piave, dove sono attivi 12 posti letto e altri di patologia neonatale».

L'azienda ha fatto un nuovo appello ai cittadini per il rispetto delle regole. «Oggi, al Covid Hospital di Jesolo - afferma - l'occupazione dei posti letto del reparto di Malattie infettive è a quota 81 su 90. In avvicinamento alle festività natalizie, invitiamo nuovamente la popolazione a limitare per quanto possibile gli spostamenti e i luoghi affollati, come bar, centri commerciali, grandi magazzini. In caso di spostamento, ma anche in casa in presenza di persone esterne al nucleo familiare, consigliamo vivamente di utilizzare la mascherina, di mantenere la distanza fisica e igienizzare spesso le mani. Queste semplici accortezze possono limitare la circolazione del virus ed evitare un nuovo aumento dei contagi nel periodo post-festivo».

Il reparto di Pediatria, così come il Punto Nascite, aveva rischiato di chiudere nel 2016, quando si dimise, forse per il clima di grave incertezza che caratterizzava anche il sospeso Punto Nascite, il primario Antonio Pulella. Sempre nello stesso anno la Regione Veneto aveva individuato la Pediatria di Portogruaro come un reparto ad indirizzo disturbi del comportamento alimentari, recependo la necessità che gli utenti in età giovanile affetti da Dca abbiano trattamenti erogati in ambienti dedicati. Poche settimane fa, dopo anni di primariato a scavalco con il reparto di San Donà di Piave, l'azienda sanitaria ha formalizzato l'incarico di direzione dell'Unità di Pediatria ospedaliera di Portogruaro al dottor Pier Domenico Solano, 61 anni, residente a Mantova e proveniente dalla Pediatria dello stesso ospedale cittadino.

LA PREOCCUPAZIONE

Ad esprimere la propria preoccupazione per questa parziale chiusura è il Comitato Pro Pediatria, che si sta battendo da anni non solo per salvaguardare il reparto ma anche per renderlo più confortevole e accogliente. «Visto il momento difficile dovuto al Covid commenta il portavoce del Comitato, Mirco Cusan - dobbiamo essere forti ed aiutarci. Ci dicono che è una chiusura temporanea, staremo a vedere. Il reparto ha finalmente un primario che dà sicurezza e stabilità, l'obiettivo adesso è la guardia h24. Dispiace questa chiusura temporanea in questo periodo, anche perché stavamo organizzando l'iniziativa online Natale in pediatria, che prevedeva la lettura del libro Akille zampe di foca' scritto dall'autrice portogruarese Monia Bergamo. Vogliamo quindi anche noi unirci agli appelli degli esperti: rispettiamo le regole. Solo così conclude - metteremo fine a questi contagi e potremo tornare alla normalità».

Teresa Infanti

