Emergenza organici, la rivolta dei Vigili del fuoco

IL PRESIDIOUDINE Aiutateci ad aiutarvi. È un grido di allarme quello lanciato ieri a Trieste da Cgil, Cisl, Uil Confsal dei Vigili del Fuoco in presidio presso il Palazzo della Prefettura in Piazza Unità, in concomitanza con lo sciopero generale e la manifestazione nazionale a Roma. Tante le problematiche a partire dalla scopertura di organico quantificato in Friuli Venezia Giulia in circa 200 uomini pari ad un -30% per ciascuno dei quattro comandi provinciali. Queste le richieste avanzate: una valorizzazione effettiva dal punto di vista...