EMERGENZA MALTEMPO

PORDENONE Alle 12,30 di ieri il fiume Meduna faceva molta paura. Il livello raggiunto superava i 22 metri, il più alto mai raggiunto dalla disastrosa alluvione del novembre 2002. Dalla tarda mattinata alcune zone di Villanova vecchia erano già finite sotto acqua. Fin dal primo mattino erano state chiuse diverse strade e fino al pomeriggio più squadre della Protezione civile comunale hanno portato oltre 350 sacchi di sabbia nelle abitazioni più a rischio. E sempre nel primo pomeriggio i vigili del fuoco (impegnati in diversi interventi per allagamenti) sono intervenuti in via Nuova di Corva (a ridosso del confine con il Comune di Azzano Decimo) per soccorrere un paio di famiglia le cui abitazioni erano state allagate. Un uno dei casi c'erano due persone in quarantena (in quanto rientrate dall'estero) che sono state trasferite al covid-hotel, il Best Western di Pordenone.

LIVELLO MASSIMO

Le forti piogge che sono continuate a scendere sia in montagna che in pianura nella notte tra sabato e ieri e nella mattinata di ieri hanno messo in crisi il sistema dei fiumi. Le quantità d'acqua scaricata dai bacini montani con portate molto elevate ha cominciato a diminuire solo vero le 10 di ieri mattina. Il Meduna si è ingrossato ed è salito a livelli di guardia che non si vedevano dall'alluvione del 2002. Oltre 22 metri sul ponte Meduna alle 12.30. A farne le spese come da sempre accade la zona di Villanova Vecchia. Chiuse le vie Frazione di Villanova, Di Vittorio, Villanova di Sotto, via Leva e via Del Bosco. In mattinata è stata chiusa anche via Pra, la strada che da Ponte Meduna porta verso la zona industriale di Cordenons. Molto critica la situazione nell'area di via Nuova di Corva e laterali a ridosso del nuovo ponte di Corva sulla stara regionale 251. Diverse le strada e le abitazioni che sono state isolate. In un paio di casi i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per evacuare le case. Due persone in quarantena, poiché rientrati dall'estero, trasferiti al covid-hotel di Pordenone. In tarda mattina l'area è stata raggiunta anche dall'assessore regionale Riccardo Riccardi che ha svolto un sopralluogo accompagnato dall'assessore comunale Emanuele Loperfido e dal coordinatore della protezione civile. Nel pomeriggio l'attenzione si è poi spostata sul fiume Noncello. Come sempre accade quando il Meduna comincia ad abbassarsi il Noncello si ingrossa. In città sono scattate le misure: la chiusura del parcheggio sotterraneo su via Rivierasca che si era allagato e di parte del Marcolin e l'evacuazione dei due alloggi sociali in vicolo del Molino. Sono state montate le paratoie sul ponte di Adamo ed Eva.

PAURA A SACILE

Paura in mattinata anche a Sacile dove il Livenza ha raggiunto picchi molto alti. Timore anche per l'ingrossamento del Meschio appena oltre il confine con Cordignano. Nel pomeriggio comunque la situazione era sotto controllo. Anche nelle aree solitamente a maggiore rischio, come Ronche, San Michele e a ridosso di alcuni ponti del centro cittadino, la situazione era di allerta. «Fino a questo momento - ha dichiarato il sindaco Carlo Spagnol in serata - non ci sono casi di emergenza o necessità di evacuazione».

D.L.

