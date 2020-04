MESTRE Coronavirus, Aci

Global Servizi garantirà il soccorso stradale a tutti i mezzi dei carabinieri impegnati nell'emergenza in Veneto.

Su iniziativa del presidente veneziano, Giorgio Capuis, il braccio operativo di Aci interverrà in modo gratuito ogni qual volta si renderà necessario fino al persistere dell'emergenza sanitaria Covid-19. «Gli uomini e le donne dell'Arma spiega Capuis stanno anche in questi giorni svolgendo un servizio prezioso nel controllo del territorio e nel sostegno della popolazione più bisognosa. Per Aci è un onore poter essere al loro fianco mettendo a disposizione il nostro braccio operativo».

Fino al persistere dell'emergenza, quindi, Aci Global Servizi metterà a disposizione il proprio network di officine e carrozzerie, con professionisti specializzati presenti capillarmente anche sull'intero territorio veneto e in forma assolutamente gratuita, per ogni necessità di assistenza sul posto o con il trasporto del mezzo in avaria o incidentato presso la più vicina officina.

«Siamo felici di poter mettere a disposizione gratuitamente la nostra esperienza ultrasessantennale e di essere, in una fase così delicata per il Paese, al fianco dell'Arma commentano il direttore generale di Aci Global Servizi, Enrico Colombo, e il direttore operativo e servizi mercato, Franco Oltolini - Anche in tale occasione i carabinieri stanno dimostrando la loro encomiabile disponibilità nel mettersi al servizio delle tante situazioni di necessità. È questo il momento di unire le forze per vincere insieme una dura battaglia».

