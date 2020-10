I DATI

BELLUNO Tre morti e quasi cento positivi in sole 24 ore. Quella di ieri è stata la giornata più nera dall'inizio della seconda grande ondata di contagi che ha cominciato a sommergere lentamente la penisola a partire da settembre. I numeri relativi alla provincia di Belluno sono in costante crescita. Se a inizio ottobre i nuovi positivi si aggiravano intorno a quota trenta al giorno, con qualche picco occasionale di 50 casi, ora il numero è triplicato.

NUMERI IN CRESCITA

L'incremento improvviso è visibile anche nell'ultima settimana, dal 14 al 21 ottobre. Mercoledì scorso i nuovi casi di covid, comunicati dall'Usl 1 Dolomiti, sono stati 33. Poi è cambiato tutto: giovedì 63, venerdì 62, sabato 60, domenica 40, lunedì 60, martedì 59, mercoledì 30. Fino ad arrivare ai 92 casi di ieri. Il dato è emblematico di una situazione in rapido e costante mutamento. Gli attualmente positivi in provincia sono quasi mille. Alle 17 di ieri Azienda Zero ne segnalava ben 997.

I MORTI

Inoltre sono morti altri tre pazienti del San Martino di Belluno: mercoledì notte un 94enne e una 92enne che si trovavano al Pronto soccorso e ieri mattina un 73enne ricoverato in Terapia intensiva. Nonostante questo dato c'è stata un'impennata anche di ricoveri che sono diventati 75. La maggior parte, 38, sono a Belluno (37 in area non critica e 1 in terapia intensiva). Poi ce ne sono 17 non gravi al Santa Maria del Prato di Feltre, 15 nell'ospedale di comunità di Feltre e 5 in quello di Alano di Piave.

I CONTROLLI

I numeri allarmanti di nuovi positivi, uniti a una situazione che rischia di sfuggire di mano, hanno spinto l'Usl 1 Dolomiti a potenziare l'offerta tamponi nei 4 covid point attivi sul territorio. Quello di Belluno sarà attivo ogni giorno, 24 ore su 24: dalle 7 alle 19 in località Sagrogna e dalle 19 alle 7 all'ospedale San Martino. Il covid point di Feltre (Zona Peschiera - ex Marangoni) sarà operativo dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30. Mentre quello a Tai di Cadore (piazzale Dolomiti) dal lunedì al sabato dalle 16 alle 18. E quello ad Agordo (piazzale Tamonich) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 18. Da lunedì ci sarà un'ulteriore novità per coloro a cui è stato prescritto un tampone molecolare o un tampone antigenico rapido da parte del medico di famiglia. Queste persone non dovranno più aspettare di essere contattate dall'ospedale ma potranno accedere ai 4 drive-in senza appuntamento, arrivando in auto, con mascherina e tessera sanitaria magnetica. All'ingresso dei drive-in andrà esibita l'impegnativa cartacea ma sarà sufficiente anche la versione sul cellulare. Poi si passerà all'esecuzione del tampone abbassando il finestrino dell'auto. In caso di test antigenico rapido, il referto sarà consegnato sul posto dopo circa 20 minuti. In caso di tampone molecolare sarà inviato un messaggio di testo con i codici per poter accedere al referto disponibile solitamente dopo 48-72 ore. Fino all'esito, la persona dovrà rimanere in isolamento domiciliare, seguendo le raccomandazioni indicate sul sito www.aulss1.veneto.it. A 4 drive-in sparsi sul territorio possono accedere anche: i bambini-ragazzi-adulti che frequentano la scuola e che hanno manifestato sintomatologia simil covid, preferibilmente su indicazione del pediatra o del medico di famiglia (accesso libero); le persone che sono appena rientrate da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Spagna, l'accesso è libero, non serve né la prenotazione né l'impegnativa; infine coloro che vengono inviati direttamente dall'unità di Crisi del dipartimento di prevenzione.

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA