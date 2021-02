Elvi Viel, di Ponte nelle Alpi, è la vittima più giovane del covid-19. È morto il 28 dicembre, nel reparto di Rianimazione al San Martino di Belluno, aveva soltanto 44 anni. Elvi lavorava per la Sit (Società informatica territoriale) di Belluno. Sposato da qualche anno con Lisa Scapol, medico di famiglia a Ponte nelle Alpi dove avevano appena acquistato una casa, era stato distaccato al Bim Gsp.

«Lavorava con me da più di 20 anni ha spiegato il suo datore di lavoro una persona meravigliosa, piena di passione, voglia di lavorare e sempre disponibile verso i colleghi. Siamo distrutti». Elvi Viel è morto per il virus. In questo caso i dubbi sono pochi perché quando è entrato in ospedale non aveva altre patologie. I sintomi iniziali si sono trasformati in una grave polmonite da covid che non gli hanno lasciato scampo. È stato ricoverato in Pneumologia e poi trasferito in Rianimazione dove lunedì sera ha smesso di respirare. Cresciuto negli Scout di Longarone, era stato uno dei fondatori del gruppo scout di Follina (Treviso).

Una colonna della Fse, Scout d'Europa: la notizia della sua morte ieri è stata un fulmine a ciel sereno per tanti anche al di fuori dall'Italia. «Era impegnato molto anche nel mondo del volontariato ha ricordato il sindaco di Longarone Roberto Padrin Dimostrava sempre una grande impegno. Era un uomo in gamba, professionale. È un dramma nel dramma in questo maledetto 2020». Durante la seconda ondata di coronavirus, nel mese di novembre c'è stato anche il picco di decessi giornalieri con sei persone morte in un solo giorno a causa (o, anche a causa) del virus. Un ruolino che ha reso Belluno, in proporzione, la provincia con più vittime del Veneto.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA