Elicottero e 500 uomini Scene da film per il blitz

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OPERAZIONEMESTRE Il segnale parte alle 14.41. Alla palindroma ora X, gli uomini con la pettorina della questura si muovono in massa. I furgoni della polizia bloccano le strade, l'elicottero si abbassa, gli uomini del reparto mobile, in assetto anti sommossa, alzano gli scudi e blindano l'intero quartiere. Via Trento, via Stazione, via Monte San Michele, via Podgora, via Col di Lana: la marea blu delle divise si diffonde a macchia d'olio, mentre decine di africani cercano una disperata via di fuga. Cinquecento agenti, per una maxi operazione...