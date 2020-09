ELEZIONI

VENEZIA La lista civica Terra e Acqua 2020, ieri ha presentato il suo assessore al Turismo sostenibile (quello pernottante). «Perché così si chiamerà quest'assessorato», ha esordito il candidato sindaco nonché fondatore e portavoce del Gruppo25aprile, Marco Gasparinetti. Designato a ricoprirne l'incarico, Stefano Croce, attuale presidente dell'associazione Guide turistiche di Venezia.

Originario di Padova ma residente nella città lagunare da vent'anni, alterna l'attività di architetto con l'insegnamento universitario. «L'escursionismo di giornata ha detto Gasparinetti credo dia molto poco alla città, se non bottiglie di plastica da smaltire. Va limitato e regolamentato».

La parola chiave, volta a ristabilire un equilibrio? Prenotazione. «Che deve essere finalizzata ha commentato Croce a ristabilire le proporzioni numeriche del turismo giornaliero. Una realtà monoturistica rischia di diventare non più civitas, città per gli abitanti, i cui servizi (negozi, artigiani) stanno scomparendo».

Un concetto, quello della prenotazione, non nuovo, sposato dal Gruppo 25 aprile già nel 2017, sulla base di alcuni progetti esistenti, come quello di Roberta Bartoloni o Giorgio Fabbi. Una prenotazione da gestire a monte hanno spiegato Gasparinetti e Croce senza tornelli. «Accesso agevolato ai Musei civici, con un biglietto scontato da offrire in caso anche al pernottante oltre la terza notte. O incentivi orientati ai mezzi di trasporto e all'accesso gratuito ai bagni pubblici».

In una fase successiva, se la prima fosse inefficace, la prenotazione potrebbe diventare obbligatoria. «Il contributo d'accesso ha affermato Gasparinetti è una presa in giro. Vogliamo revocare quella delibera e in quella sede si definiranno gli esenti: residenti nel Comune, loro parenti, chi lavora a Venezia o ci viene in visita a studi professionali, botteghe o dopo aver prenotato in un ristorante. Ma non può esserci un'esenzione totale dei veneti», riferendosi agli addii al nubilato o bacari tour. E se per Mestre da rilanciare, proponendo itinerari d'interesse c'è in progetto il recupero del canal Salso, da trasformare in «una sorta di Navigli di Milano», in tema di grandi navi Gasparinetti dice: «Fuori dalla laguna le più grandi, ma siano mantenute nella Marittima attuale quelle compatibili. No allo scavo di nuovi canali e no a quello dei Petroli. I lancioni granturismo? Regolamentiamoli».

