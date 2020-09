IL CASO

VENEZIA Il primo forfait ha suscitato un vespaio, con la sedia teatralmente vuota fra i candidati sindaci che a Palazzo Labia si interrogavano, in diretta Rai, sul futuro di Venezia. Il secondo si è consumato ieri pomeriggio in corso del Popolo, allo show-room scelto dal gruppo Mestre Mia per parlare con gli aspiranti sindaci dei progetti per la città di terraferma. Anche in questo caso la poltrona Frau dove era invitato il sindaco Luigi Brugnaro è rimasta vuota: lo staff del primo cittadino ha comunicato che Brugnaro, a causa di un impegno concomitante, non avrebbe partecipato all'incontro pur concordato con grande anticipo. Il sindaco era infatti atteso in piazza San Marco per il concerto della Fenice in occasione dei 1.600 anni della Serenissima. Così le domande in materia di sicurezza, ambiente, decentramento, tradizioni locali e integrazione degli stranieri sono rimaste senza risposta, così come le questioni che il pubblico, che poteva seguire l'incontro in diretta sulla pagina Facebook del gruppo, aveva segnalato via mail a Mestre Mia.

LA POLEMICA

Quanto basta per dare fuoco alle polveri degli avversari che hanno stigmatizzato l'assenza di Brugnaro al confronto con i cittadini. «Brugnaro non ha paura, è incapace di confrontarsi - dichiara Stefano Zecchi, candidato sindaco per il Partito dei Veneti - Insegno Estetica della comunicazione da molti anni: il primo cittadino è consapevole dei suoi limiti dal punto di vista concettuale, perché il confronto lo sostiene chi è sicuro di sé e non ha bisogno di imbrogliare con mezzucci come quelli della Regata Storica». Già, perché a Brugnaro vengono contestati anche i messaggi audio trasmessi domenica scorsa durante la Regata Storica. «Forse il primo cittadino non si sente così sicuro della vittoria, e magari soffre anche qualche alleato scomodo», rincara la dose Sara Visman, in corsa a Ca' Farsetti per il Movimento 5 stelle. «Brugnaro prosegue Visman sempre più stretto nell'abbraccio elettoral-utilitaristico con Zaia, di cui vuole sfruttare il traino, punta sullo stesso canovaccio comunicativo. Cavalca con tracotanza il suo ruolo istituzionale, come se lo elevasse sopra gli altri candidati, e pretende tribune riservate per le sue tipiche sparate a effetto, senza domande né contraddittorio».

NUOVE STRATEGIE

Che la campagna elettorale, nell'era dei social, sia cambiata non rappresenta del resto una novità. In declino comizi e confronti pubblici, si punta sempre più spesso a raggiungere gli elettori con messaggi mirati attraverso i social media di cui Brugnaro, ma anche gli altri candidati, fanno largo uso. Ma al sindaco si contesta anche il consenso virtuale dei cittadini che commentano i suoi interventi sui canali social. «La sua pagina Facebook - denuncia il segretario comunale del Pd Giorgio Dodi - si è riempita in questi giorni di commenti sdolcinati provenienti da profili fake che noi e molti altri abbiamo già provveduto a segnalare». Anche Ugo Bergamo critica la campagna elettorale del sindaco che «si caratterizza in menzogne, fake news e strumentali quanto tardive inaugurazioni di opere pubbliche».

In attesa di verifiche sulle segnalazioni di irregolarità dei commenti social, c'è anche chi sfida l'amministrazione uscente sullo stesso terreno: è il caso della lista Terra & Acqua, che lunedì sera ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un cartone animato di poco più di un minuto che prende in giro il sindaco intento più a far schei che a occuparsi dei problemi della città. E il diretto interessato, a quanto pare, non l'ha presa troppo bene. Se alle critiche precedenti finora non aveva risposto, ieri pomeriggio è comparso su Facebook mentre scorreva il video degli avversari: «Un triste esempio di come usare male il proprio talento - ha commentato - Alle maldicenze e alle bugie politiche rispondiamo con i fatti e con il sorriso».

Alberto Francesconi

