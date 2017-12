CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ELEZIONIROVIGO Rovigo, nell'arco di una settimana, potrebbe trovarsi senza sindaco. Dopo lo scioglimento delle Camere da parte del presidente Sergio Mattarella, è iniziata la caccia alla poltrona in Parlamento anche per molti politici polesani. Tra i papabili della Lega Nord per un posto a Roma, in cima alla classifica, da tempo c'è anche Massimo Bergamin. Le elezioni del 4 marzo rappresenterebbero infatti per il sindaco di Rovigo una palla da prendere al balzo per arrivare a Montecitorio. Con lo scioglimento anticipato del Parlamento...