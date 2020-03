POLITICA

VENEZIA L'aspetto elettorale è in questo momento accantonato da quasi tutti i contendenti, anche perché su tutto pende la spada di Damocle di un possibile rinvio all'autunno delle elezioni amministrative e regionali.

Lunedì sera, di fronte ad una prospettiva del genere, Giovanni Andrea Martini, il candidato della lista Tutta la città insieme, civica ma che raccoglie attorno a sè soprattutto una fetta consistente dell'elettorato a sinistra del Pd, si è lasciato andare a una dichiarazione che alla fine sembra essersi rivelata un boomerang.

«Se il voto viene rinviato aumentano le possibilità di battere Brugnaro», ha scritto sulla sua bacheca Facebook, rinviando ad un'intervista concessa alla testata online vvox.it.

Il post è stato in breve tempo riempito di commenti a favore, ma anche fortemente critici, a cominciare da quello dell'assessore al Welfare, Simone Venturini e anche da consiglieri di municipalità come Cecilia Tonon (ex Pd, ora gruppo misto).

Morale, dopo pochi minuti il post è stato eliminato anche se nel frattempo c'è chi lo aveva fotografato e rimesso in circolazione.

IL POST SPARITO

«Mentre il Presidente del Consiglio annunciava la più drastica e tragica delle misure varate per l'Italia dal dopoguerra - scrive Cecilia Tonon - mentre noi ci interroghiamo su come dare da mangiare ai nostri figli e come salvare dal contagio i nostri genitori, mentre gli insegnanti fanno i salti mortali per non far perdere l'anno ai propri allievi e i datori di lavoro non sanno dove sbattere la testa... tu, che evidentemente questi pensieri non li hai, te ne esci così.

Quasi felice di poter approfittare dello slittamento delle elezioni, quasi che il tuo unico pensiero sia quello di battere Brugnaro, quasi convinto che i mesi in più siano solo una cosa che gioca a tuo favore. Non avremo un sindaco che fa campagna elettorale per se stesso, ma è quello che stai facendo tu da presidente di municipalità. Una brutta uscita. Tanto più da uno che aspira a diventare sindaco».

LA RICHIESTA DI RINVIO

Da parte del gruppo Venessia.com, il primo social nato a Venezia prima di Facebook (assieme ai 40xVenezia) c'è la richiesta dell'immediata sospensione della campagna elettorale e il conseguente rinvio delle elezioni comunali.

«In questi momenti drammatici - afferma il portavoce Matteo Secchi - non vediamo le condizioni per poter riorganizzare il governo della città.

La situazione si evolve continuamente (in peggio) e velocemente quindi chiediamo che la maggioranza e l'opposizione si spendano completamente per affrontare le problematiche sanitarie in primis ed economiche poi. Non c'è tempo da perdere, gli abitanti sono spaventati e preoccupati». (m.f.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA