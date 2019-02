Elezioni, le liti nel centrosinistra Da Pd e civiche porta sbattuta a Mpd

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NEI COMUNIPORDENONE Partiti e gruppi politici stanno accelerando la corsa per le elezioni amministrative. E in qualche Comune - tra quelli più grandi in cui ci sarà la partita per il nuovo sindaco ci sono Porcia, Roveredo in Piano, Pasiano e Budoia - le forze politiche sono già in pista con alcuni candidati già decisi. In altre situazioni i tavoli sono ancora aperti - sia nel centrosinistra che nel centrodestra - e si è ancora lontani dall'individuazione di possibili candidati. Intanto nel centrosinistra scoppia il caso Mdp: il piccolo...