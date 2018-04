Elezioni, la sanità teme la politica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ASSEMBLEAPORDENONE «Le elezioni regionali potrebbero determinare un cambiamento di persone e scenari nel comparto sanità. Bisogna vigilare, affinché non si perda quello che abbiamo costruito in tutti questi anni». È l'invito che ieri mattina Gian Luigi Nicolosi, ex primario della Cardiologia del Santa Maria degli Angeli e consulente scientifico degli Amici del Cuore, ha rivolto alla platea riunita per l'assemblea ordinaria del sodalizio cittadino, nell'auditorium del ristorante Stella, a San Quirino. Secondo Nicolosi, è una sanità da...