Un altro problema, soprattutto in tempi di pandemia, è collegato all'alto numero di elettori iscritti all'Aire, che spesso non danno il loro voto per le amministrative. «Arsiè, Soverzene, Voltago porta un esempio il presidente Abm Oscar De Bona - qui il rischio di non superare il 50% del quorum e di avere il commissariamento è alto perché il numero di residenti all'estero arriva anche al 50% degli aventi diritto al voto». E proprio Voltago è un caso emblematico: ora c'è il commissario Antonio Russo e si va a elezioni il 20 settembre. Raggiungere il quorum l'ultima volta è stata un'impresa impossibile, perché nessuno degli emigranti, nemmeno i più vicini in Europa, tornano per votare al loro paese. E sarà un'impresa ancor più ardua in tempi di pandemia. A Voltago sul totale 978 elettori (censiti al 30 di giugno secondo i dati confluiti alla Prefettura) 256 sono Aire. Si va elezioni il 20 settembre anche a Borca di Cadore (sui 777 votanti 110 sono Aire), Colle Santa Lucia (su 394 elettori 86 sono residenti all'estero), Gosaldo (su 851 elettori, 343 sono all'estero), Lozzo di Cadore (1289 aventi diritto al voto, ma 228 sono fuori Italia), San Vito di Cadore (1653 elettori, di questi solo 97 Aire), Valle di Cadore (2164 elettori, dei quali 602 Aire), Vodo di Cadore (960 elettori, 256 Aire) e Zoppè di Cadore (228 aventi diritto al voto, 41 Aire). La minore incidenza di iscritti sulla popolazione si registra a Cortina (circa il 6%, 5136 elettori dei quali 346 Aire), seguita da San Vito di Cadore.

(D.D.D.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA