Ventisei candidati sindaci per 12 Comuni, per la maggior parte sostenuti da una o più liste civiche, alle volte venate di coloritura partitica. Fanno eccezione un candidato di Cividale e uno di Caneva, per altro i Comuni più popolosi al voto, in cui sono presenti i simboli dei partiti di Centrodestra. È la prima fotografia scattata ieri alla chiusura dei termini di presentazione delle liste in vista delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre (senza ballottaggio), quando in Friuli Venezia Giulia andranno al voto Andreis, Barcis, Caneva, Cividale, Claut, Montereale Valcellina, Ovaro, Premariacco, Travesio, Valvasone Arzene, Varmo e Villesse. Sette afferiscono al Pordenonese, uno al goriziano, quattro alla provincia di Udine.

Ed è proprio nell'Udinese che ieri si è avuta la prima sorpresa: a Premariacco - il Comune squassato a fine luglio da un'indagine su appalti condotta dalla Guardia di Finanza per la quale il sindaco Roberto Trentin, dimessosi, è finito ai domiciliari si è presentata una sola lista. Sebbene la compagine uscente di maggioranza avesse individuato nei giorni scorsi il candidato, ieri allo scadere dei termini è stata ufficializzata solo la lista civica «Premariacco riparte» messa in campo dai partiti di Centrodestra.

Lanfrit a pagina II

© RIPRODUZIONE RISERVATA