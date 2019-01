Elettrodomestici e rifiuti nelle rogge «Ora basta, non sono una discarica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PULIZIAUDINE Elettrodomestici, copertoni di pneumatici, pezzi di biciclette: negli anni, nelle rogge, quando l'acqua viene tolta, si accumula un po' di tutto, per l'inciviltà di alcuni cittadini.Ma attenzione, avverte il Consorzio di bonifica pianura friulana: le rogge in asciutta non devono trasformarsi in immondezzai. L'invito a comportarsi in modo civile viene dalla presidente del Consorzio: «È fondamentale che i cittadini mantengano un comportamento virtuoso e che non considerino le rogge in asciutta come discariche a cielo aperto,...