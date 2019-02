Eletto per appena 80 voti Il boss: «Quelli sono miei»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I POLITICIdal nostro inviatoERACLEA (VENEZIA) Un'infiltrazione talmente corrosiva da riuscire a inquinare e condizionare il voto elettorale, fino a far vincere il candidato sindaco, considerato amico del clan e legale di fiducia del boss. Non era mai successo prima in Veneto. Accade nel Veneziano e precisamente nel Basso Piave, nel comune di Eraclea che da ieri, dopo l'arresto di Mirco Mestre, è senza primo cittadino. Un paese che fino agli anni Cinquanta si chiamava Grisolera: poco più di 12mila abitanti, diventato a partire da metà degli...