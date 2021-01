ELEMENTARI E MEDIE

VENEZIA Con il rientro a scuola dopo le vacanze natalizie cambiano le regole di gestione dei casi positivi al covid, ma dagli istituti comprensivi veneziani non è arrivata ancora nessuna circolare alle famiglie. La grande novità è che la quarantena della classe si attiverà automaticamente in presenza di un solo contagiato e durerà dieci giorni al termine dei quali tutti effettueranno un tampone molecolare di controllo. Durante la quarantena verranno attivate le lezioni online in modalità di didattica a distanza.

COMUNICAZIONE IN RITARDO

Nonostante l'ordinanza regionale sia stata pubblicata sui siti internet di alcuni Istituti comprensivi come il Morosini e sulla pagina Facebook dell'Ulss3, il ritardo nella comunicazione da parte delle scuole sta creando un po' di scompiglio tra i genitori. Alcuni hanno seguito passo a passo le evoluzioni relative alla gestione dell'emergenza e sono quindi già al corrente dell'ordinanza regionale, altri invece non ne sanno nulla, altri ancora ne sono venuti a conoscenza attraverso il passa parola e hanno quindi informazioni parziali e spesso non sempre corrette.

«Credo che molti non abbiano ben compreso e metabolizzato la notizia spiega una mamma della primaria Renier Michiel - ieri per esempio nella chat di classe alcuni genitori hanno ammesso di non essere assolutamente a conoscenza del cambiamento. D'altra parte dalla scuola, e credo anche dall'Ufficio scolastico provinciale, non è arrivata nessuna mail o comunicazione ufficiale».

LE FAMIGLIE

Tra i commenti non mancano quelli negativi dettati più che altro dai problemi lavorativi ed organizzativi che un'eventuale quarantena comporterà: Sia io che mia moglie lavoriamo tutto il giorno e abbiamo tre figli tra primaria e medie spiega un genitore come gestiremo i bambini se dovessero ad esempio andare in quarantena a turno? Qui si continuano ad imporre regole senza dare alle famiglie le risorse e gli strumenti per rispettarle». In generale però i vari rappresentanti di classe riportano un clima di collaborazione: «Non è che si può dire mi dissocio, queste sono regole e punto spiega una rappresentante con figlio alla scuola media è indispensabile mantenere i nervi saldi e pensare che siamo in pandemia: una situazione condivisa da tutti i paesi. In questo caso ci si deve affidare e rispettare le regole per la tutela e la sicurezza di tutti». Se da una parte arriva comunque qualche perplessità c'è invece chi tira invece un sospiro di sollievo raccontando la sua storia personale: «Il fatto che si metta subito in quarantena e non vengano più fatti i tamponi rapidi a tutta la classe facendoli poi tornare subito in aula è un bene - spiega una mamma quello che è capitato a mio figlio di 8 anni, ad esempio, è emblematico di come un errore possa creare reazioni a catena con implicazioni potenzialmente gravi. Aveva poca febbre e molta stanchezza e raffreddore, ha fatto il rapido ed era negativo. Siccome spossatezza e febbre non passavano, dopo 2 giorni ha fatto il molecolare che è risultato positivo. Questo vuol dire che non sempre il rapido è affidabile pur in presenza di sintomi».

Alice Carlon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA