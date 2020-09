ELEMENTARI E MEDIE

PORDENONE L'emozione più grande è sempre quella dei bambini che vedono il rientro a scuola come un momento magico. Davanti ai cancelli il distanziamento non è stato rispettato, perciò si sono riversati fiumi di persone, tra genitori, nonni, baby-sitter e studenti con mascherine posizionate non sempre correttamente. Varcata la soglia degli istituti, invece, l'organizzazione scolastica è perfetta. Alle medie stesso scenario, genitori fuori degli istituti che hanno accompagnato i ragazzini di prima e, successivamente, con ingressi scaglionati quelli di seconda e terza. Sguardi sbarrati, increduli perché la scuola che hanno lasciato era profondamente diversa, mentre ora sono le regole a farla da padrone. Regole ferree perché il virus sta circolando e ama i posti pieni di persone. Tuttavia, i dirigenti hanno assicurato che la scuola è un luogo sicuro. Non è facile restare fermi alla propria postazione, per chi ha l'ardore di socializzare, di fare nuove amicizie. Le scuole elementari e medie sono quelle dei segreti, degli sguardi d'intesa tra i compagni, del ridere assieme. È chiaro che i bambini e i ragazzi durante i pomeriggi estivi si sono incontrati, hanno giocato assieme e si sono abbracciati. Scene di questo tipo si sono viste fuori dalle scuole anche ieri, ma dentro è regnato ovunque il rigore. Addirittura, i fazzoletti di carta usati è stato spiegato vanno riposti in un sacchetto, nello stesso si mette la carta con cui si igienizza la propria postazione e si riporta tutto a casa. Banditi i germi di qualunque tipo dalla scuola. Anche le verifiche vanno igienizzate con apposito spray igienizzante e vanno lasciate decantare in un cassetto per un paio di giorni, poi dopo la correzione, prima della consegna, la procedura si ripete. È iniziata anche la sperimentazione delle classi jolly alla Lozer. In tutte le classi gli allievi eccedenti i 20 finiscono in un'aula e ci rimangono una settimana a seguire tramite pc, web-cam e cuffie cosa fanno i compagni di classe nell'aula reale. L'orario di scuola ridotto viene compensato con la didattica integrata a distanza che ha portato qualche scombussolamento nelle famiglie proprio perché è stato comunicato la sera precedente l'inizio della scuola, nella riunione in aula magna in cui sono state spiegate tutte le norme anti-covid. Questa mattina anche gli studenti di prima media finiranno nell'aula jolly. «i ragazzi in eccedenza non sono stati spediti nelle aule jolly, in quanto non esistono studenti eccedenti, ma a turno tutti gli studenti delle classi seguiranno le lezioni nei locali della scuola, collegati con la loro classe», ha specificato la dirigente Lucia Cibi.

Sara Carnelos

