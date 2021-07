Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONTRATTI A TERMINEPORDENONE Dal mese di maggio dell'anno scorso fino al giugno di quest'anno Electrolux nello stabilimento di Porcia ha assunto circa 150 operai. Per tutti - la maggior parte sono giovani - un contratto a tempo determinato. In qualche caso di tre mesi, in altri di sei. Nell'arco di questo periodo ci sono state più conferme alla scadenza dei contratti a tempo per gruppi di lavoratori. L'ultimo rinnovo è avvenuto tra la fine...