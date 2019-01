Electrolux, in attesa del piano-robot trasferte anti-esuberi al Professional

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INVESTIMENTIPORDENONE In attesa del piano di ulteriore robotizzazione della fabbrica di Porcia, Electrolux dà il via alle trasferte anti-esuberi dallo stabilimento di lavatrici a quello delle apparecchiature professionali a Vallenoncello. Il 2019 sarà un anno cruciale per il futuro della fabbrica di Porcia e per la presenza del Gruppo Electrolux in Italia. È atteso, infatti, per le prossime settimane il nuovo piano di maxi-investimenti che Stoccolma sta predisponendo per i siti produttivi europei. E dato che in Italia resta concentrata...