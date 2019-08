Ekong torna in gruppo, la difesa ritrova equilibrio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Le amichevoli estive hanno sollevato qualche dubbio sulla tenuta della difesa della squadra di Igor Tudor. All'appello però mancava William Troost-Ekong. Il centrale olandese con passaporto nigeriano, che finora non ha mai iniziato la preparazione dopo le fatiche della Coppa d'Africa, è un tassello fondamentale per gli equilibri del reparto. Lo ha dimostrato lo scorso anno, il primo in Italia, e in questa stagione sia l'allenatore croato che la società si aspettano delle prestazioni da vero leader, sia in campo che nello spogliatoio. Il suo...