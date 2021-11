Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPADOVA È boom di somministrazioni di prime dosi a Padova e provincia per effetto del Super green pass. Il certificato, che vale solo per coloro che sono vaccinati o sono guariti dal Covid, entrerà in vigore dal 6 dicembre anche in zona bianca. E nelle ultime 24 ore si sono presentati agli hub vaccinali del territorio mille padovani che prima non aveva mai ricevuto neanche una dose di vaccino.«È un dato significativo,...