Effetto povertà Tremila domande e solo 350 alloggi Ater cerca case

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CASE POPOLARIMESTRE L'Ater cerca casa, anzi ne cerca tante, centinaia. Nonostante abbia un patrimonio di 11 mila e 800 appartamenti in tutta l'area metropolitana, non ne ha a sufficienza in pronta consegna da dare alle famiglie che hanno bisogno. E così il Consiglio di amministrazione ha deciso di pubblicare un bando per acquistare alloggi: apparirà già nei prossimi giorni sul sito dell'Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale veneziana e vi resterà per circa due mesi (www.atervenezia.it).Cosa succede? Come spiega il presidente...