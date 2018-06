Effetto pensionati-baby: più di 400mila assegni pagati da oltre 38 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA In pensione da una vita. Sono 406mila gli italiani che incassano un assegno da almeno 38 anni. Lavoratori che, soprattutto tra gli anni 70 e '80, hanno sfruttato leggi a maglie larghissime che nella Pa consentivano, ad esempio, di andare a riposo a 30 anni con soli quattordici anni, sei mesi e un giorno di contribuzione, se donne con figli. Casi limite, certo. Ma non così infrequenti. E prodotti in particolare dalla norma introdotta dal governo Rumor nel 1973 (e abolita vent'anni dopo) che permetteva uscite dal lavoro con 20 anni...