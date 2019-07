CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EFFETTO MALTEMPOVENEZIA Un'unica coda che ha paralizzato il ponte della Libertà. Traffico in tilt, ieri, nel primo pomeriggio tra Venezia e Mestre a causa di alcuni alberi pericolanti nella zona dei Pili, non distante dall'imbocco del collegamento translagunare. La sporgenza e il pericolo di caduta che minacciavano anche i piloni e la linea di alimentazione del tram hanno richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco e resa necessaria la deviazione del traffico a senso alternato sulla sola carreggiata che da piazzale Roma porta in terraferma....