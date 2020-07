EFFETTO LOCKDOWN

TREVISO Il 20% di famiglie in più rispetto all'anno scorso varcano la porta del consultorio per chiedere sostegno psicologico. È il dato che emerge in città dal consultorio del Centro della Famiglia che al termine del lockdown ha tracciato il bilancio degli interventi dei propri psicologi e psicoterapeuti a sostegno delle famiglie in crisi.

Il numero delle famiglie che cerca aiuto cresce. Nel 2018 erano stati un migliaio gli accessi al consultorio familiare. Nel 2019 sono saliti a 2.003. Da gennaio a giugno di quest'anno le richieste di aiuto giunte da parte delle famiglie sono già a quota 1.280: «Il periodo di lockdown ha costretto le famiglie a vivere in spazi ristretti per un periodo prolungato spiega Adriano Bordignon presidente del Centro della famiglia -. Lo stress legato alla perdita del posto di lavoro, le incertezze sul reddito hanno acutizzato i problemi relazionali, educativi, affettivi». In cima alle preoccupazioni delle famiglie ci sono i problemi economici. E ancora la paura della perdita del posto di lavoro. Crescono anche i timori legati all'educazione dei figli rimasti chiusi in casa troppo a lungo a causa dell'emergenza Covid e la chiusura prolungata delle scuole.

E proprio ieri il Centro della famiglia di Treviso ha presentato al Forum delle associazioni familiari i risultati di un' indagine sull'incidenza dell'emergenza Coronavirus di cui è stato punto di raccolta per il Veneto. La maggior parte delle famiglie ha riscontrato problemi economici (il 71% la indica come una delle principali problematiche) e lavorativi (52%), seguiti poi dalla gestione dei figli in assenza della scuola e la salute mentale. La convivenza forzata non ha causato cambiamenti a circa il 50% delle famiglie ma qualche segnale positivo si è visto e ha inciso positivamente per il 31% delle coppie e il 48% delle coppie con figli nei rapporti famigliari. E addirittura il 71% delle famiglie è insoddisfatto delle misure prese per il rientro a scuola. «I dati dell'indagine ci raccontano di famiglie che, malgrado l'estrema difficoltà, hanno dimostrato resilienza, senso di responsabilità conclude Bordignon Nel lungo periodo però, queste competenze rischiano di consumarsi se la politica, l'impresa e la società civile non riconoscono il ruolo sociale delle famiglie e non le sostengono in modo strutturale».

Alessandra Vendrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA