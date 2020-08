NEL CLODIENSE

SOTTOMARINA Ferragosto a Sottomarina e Isola Verde, si va verso il tutto esaurito. I dati sono molto incoraggianti: il 90% delle camere degli alberghi è occupato e si pensa che il restante 10% lo sarà a breve, come spiega il presidente dell'associazione albergatori Giuliano Boscolo Cegion: «Stiamo andando verso il tutto esaurito fino al 20 agosto e contiamo di protrarlo anche fino a fine mese. Si tratta però di un sold out diverso dagli scorsi anni: i turisti tendono a fare vacanze più brevi rispetto agli anni passati. Si è passati dalla settimana ai tre-quattro giorni al massimo e così, ad esempio, abbiamo stanze prenotate dal 13 al 17 e altre dal 16 al 20. Un nuovo modo di fare turismo a cui ci dovremo abituare e probabilmente dovuto alla minor capacità economica causata dal Covid». Quasi la totalità delle prenotazioni arriva da italiani, specialmente veneti e lombardi: «Abbiamo avuto qualche segnale di risveglio del mercato estero in questo ultimo periodo spiega ancora Cegion in particolare si registra un buon arrivo di turisti austriaci e tedeschi e la comparsa, per la prima volta, di persone provenienti dalla Svizzera che hanno una grande capacità di spesa. Sono soprattutto gli italiani a preferire la nostra località e, come sempre, siamo molto appetiti dai veneti e dai lombardi. In spiaggia l'85% dei turisti proviene da queste due regioni».

Per gli stranieri nessun trattamento particolare dettato dal rischio di diffusione del Covid 19: «Non ci basiamo sulle normative regionali e nazionali e sui protocolli della nostra Ulss spiega ancora il presidente degli albergatori quindi nessun controllo o trattamento particolare per chi proviene dall'estero e che noi equipariamo ai turisti italiani. Ai nostri associati consigliamo di misurare la febbre a tutti gli ospiti come misura cautelare. Non dobbiamo dimenticare che il virus è ancora presente e che quindi bisogna adottare tutte le precauzioni possibili». Buoni dati anche per quanto riguarda l'afflusso nei campeggi: «Non siamo al completo - spiega il presidente di Cisa Camping Luciano Serafini - ma i dati sono più che buoni. Del resto noi abbiamo una clientela affezionata che, in alcuni casi, ci preferisce addirittura da 15 anni». Ovviamente qualcosa si è perso per quanto riguarda il mercato estero.

Marco Biolcati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA