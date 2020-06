L'ANALISI

VENEZIA Venezia, intesa come area metropolitana, rischia di perdere più di 70mila posti di lavoro, praticamente il 40 per cento del totale. È il drammatico effetto del Covid-19. A dirlo è uno studio realizzato da Cerved (operatore nella gestione del rischio di credito) e commissionato da Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani), che analizza l'andamento di oltre 1.600 settori produttivi, quantificando l'impatto della crisi pandemica sulle imprese delle 14 città metropolitane italiane, che potrebbero subire nel biennio 2020-2021 una perdita di fatturato dai 244 ai 320 miliardi di euro (quasi la metà del totale nazionale), a seconda dell'evoluzione del contagio e della specializzazione dell'economia locale. Cerved, oltre a tutte le misure previste dai vari decreti della Presidenza del consiglio dei ministru, considera due diversi scenari: quello leggero (soft), ovvero senza ulteriori chiusure, e quello pesante (hard), caratterizzato da altri periodi di chiusura forzata delle attività.

I SETTORI E IL FATTURATO

In generale, uno dei territori più colpiti in termini percentuali (perché l'ordine cambia se invece si considerano i valori assoluti) risulta essere proprio Venezia, alla quale si aggiungono in particolar modo i casi di Torino e Genova. L'ente lombardo sottolinea come a giocare un ruolo decisivo per l'elaborazione di questi dati sia la sofferenza di settori fondamentali, come quello automobilistico (automotive), turismo, trasporto marittimo e raffinazione petrolifera, nello specifico contesto economico di queste città. Nel caso soft, per quanto concerne i ricavi di quest'anno, ovvero 33,4 miliardi di euro, Venezia registra un calo del 13,8% rispetto al 2019, quando i miliardi erano 38,8, mentre nel 2021 sono previsti 37,3 miliardi, ovvero 3,8 in meno rispetto allo scorso anno. Nello scenario hard, invece, il calo è pari al 19,2% (38,8 miliardi nel 2019 e 31,3 nel 2020). Questo significa che Venezia potrebbe chiudere il 2021 con 36,5 miliardi di fatturato, acquistando il triste primato nella classifica degli scarti maggiori sul 2019, con un -5,7%. Inoltre, il valore del biennio nell'ipotesi soft è pari a 11,6%, mentre in quella hard risulta 16,7%. In termini assoluti, la perdita di fatturato nel biennio varia dai 9 agli 11,7 miliardi di euro in meno a seconda dello scenario. Gli effetti più pesanti riguardano le zone con la maggiore concentrazione di settori gravemente danneggiati, attività in cui è difficile rispettare le norme di distanziamento, legate alla mobilità o con un forte calo dell'export. A Venezia, la quota di fatturato in questi ambiti è pari al 35,7%.

L'OCCUPAZIONE

Ma il dramma vero, come detto, riguarda l'occupazione. Venezia è la città che in percentuale risulta più esposta alle conseguenze dell'emergenza sanitaria, con 73.500 dipendenti nelle attività a maggiore impatto, pari al 42,6% del totale. Lo studio segnala inoltre quali siano, in ogni città metropolitana, i settori che nel biennio subiranno il maggior calo di fatturato. Venezia, nello scenario soft, oltre al -0,3 miliardi di euro nel settore Concessionari autoveicoli e motocicli, risentirà soprattutto del calo della domanda turistica, in particolare nel settore alberghiero, con -0,7 miliardi di euro, e del trasporto passeggeri per vie d'acqua interne, con -0,4 miliardi. Nel secondo scenario si parla invece di -0,4 miliardi di euro nel settore Concessionari autoveicoli e motocicli, -0,8 miliardi nel settore alberghiero e -0,4 miliardi nel trasporto passeggeri per vie d'acqua interne. Insomma, Venezia sta faticosamente ripartendo, ma i dati per i lavoratori e gli operatori turistici non sembrano essere incoraggianti.

Luca Bagnoli

