VENEZIA Il lockdown improvviso, l'11 marzo 2019, poi le misure di distanziamento sociale in estate. E ancora le chiusure a singhiozzo, le feste di Natale in solitaria, o quasi. Se da un lato sono servite a limitare la circolazione del virus, impossibile pensare che non abbiano influito sull'aspetto psicologico e sulla salute mentale di chi le subiva. Quanto abbiano inciso, lo dice una ricerca dell'Ulss 3 che ha evidenziato come tra 20mila intervistati, in 2.555 (il 12% circa) hanno riportato livelli di sintomi depressivi gravi o estremamente gravi. Ma 3.627 - il 17% - hanno detto di aver sofferto di ansia e il 41,6% (cioè 8.619) hanno risposto di sentirsi stressati da questa situazione che ormai si trascina da un anno. Tra gli intervistati sono state soprattutto le donne, oltre alle persone con precedenti problemi di salute mentale, a lasciar trasparire un rischio maggiore di sviluppare depressione grave e ansia.

In tutto sono stati 33.000 i colloqui effettuati nel corso dell'anno e sono state 7.171 le persone aiutate nel 2020 dai Centri di salute mentale dell'Ulss 3. Aiuti che, lo scorso anno, sono stati chiesti per la prima volta da 3.438 persone, un dato che riconferma la centralità dei servizi di assistenza psicologica come riferimento per la popolazione che manifesta disagio di tipo mentale.

«Nel 2020 - sottolinea il direttore del Dipartimento di Salute mentale dell'Ulss 3, il dottor Moreno De Rossi - i nostri servizi territoriali non hanno mai interrotto la loro attività, che è stata erogata sia in presenza che attraverso forme di supporto a distanza». E anche in epoca di pandemia il Dipartimento ha visitato a casa 6488. Buona parte di questi interventi - sottolinea ancora il primario De Rossi - erano correlati direttamente o indirettamente alle problematiche psichiche sollevate o acuite dalla pandemia. L'isolamento, le incertezze sulla progressione della pandemia, le preoccupazioni ipocondriache e la paura che l'epidemia fosse difficile da controllare hanno rappresentato fattori scatenanti per lo sviluppo di problemi di salute mentale».

Interventi su territorio che fanno il paio con il calo dei ricoveri in Psichiatria. Tra marzo e dicembre i ricoveri sono calati di circa il 10% rispetto allo stesso periodo del 2019 mentre sono rimasti inalterati i trattamenti sanitari obbligatori che lo scorso anno hanno interessato 63 pazienti su un totale di 9.789 assistiti.

«Pur limitata dalle misure di prevenzione e dalla temporanea chiusura a livello nazionale e regionale dei Centri diurni - spiega ancora il dottor De Rossi - è stata mantenuta anche l'attività di gruppo, che ora è in via di progressivo potenziamento. Nel 2021 vorremmo riprendere a pieno regime questa tipologia di interventi, offrendo sia attività a valenza spiccatamente terapeutica che percorsi con prevalenti finalità inclusive e socializzanti. Dalla gestione dello stress ai rimedi cognitivi, agli incontri psicoeducativi per i familiari. Poi - conclude - gruppi sugli stili di vita salutari, gruppi motivazionali orientati all'assertività, e ancora attività di musicoterapia, arteterapia, teatro, informatica, yoga».

«Il Dipartimento - sottolinea il dg dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - ha completato lo staff dirigenziale con l'arrivo di due nuovi primari». Ad affiancare il direttore De Rossi, primario a Mestre, ci sono ora la dottoressa Maria Bianco, nuova primaria a Venezia e Chioggia, e il dottor Dario Filippo, nuovo primario a Mirano-Dolo. «È una squadra nuova e affiatata - conclude Dal Ben - in grado di condurre una delle aree più delicate nell'ambito della salute e mai così cruciale come in questo particolare momento di crisi e ripresa».

