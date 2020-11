IL CASO

VENEZIA L'avviso è arrivato con una mail alle 15 di mercoledì: da ieri i divezzi (bimbi con età compresa tra i due e i tre anni) del nido Ciliegio sono a casa per un caso di positività al Covid. Il tam tam dei genitori che frequentano la struttura comunale ha fatto sì che la notizia si propagasse: un'educatrice era risultata positiva al test per il virus e per questo motivo è scattata la misura di contenimento.

I bambini con un'età compresa tra i 24 e 36 mesi dovranno stare a casa per due settimane: «Tutti i nostri figli sono in quarantena obbligatoria - spiega una mamma -. Dovremo tenere i ragazzi a casa per quindici giorni». Tra i genitori c'era un po' di tumulto, la preoccupazione riguardava anche il fattore privacy, perché dall'istituto non c'è l'autorizzazione a far sapere chi sia la persona soggetta al virus: «Da venerdì non abbiamo più visto una educatrice - prosegue la genitrice - facendo due più due abbiamo capito di chi si tratta, fatalità è una delle neoassunte, alle quali, per legge, non è richiesto il tampone». La madre si chiede perché, sebbene la legge non lo preveda, il Comune non decida di fornire una maggior tutela: «Anche se non è previsto legalmente, perché non si agisce localmente? Il protocollo andrebbe rivisto, sarebbe un gesto di attenzione non da poco in un periodo storico come questo. Basta con il cliché desueto del se non lo dice la legge allora siamo tranquilli».

Sorgono poi altri dubbi: «L'ultimo contatto tra i bambini e l'insegnante è stato venerdì, da quel momento però i ragazzi sono stati esposti e con loro anche le altre educatrici e il personale che opera all'interno della scuola. Anche perché i più piccoli non hanno nemmeno la difesa procurata dalla mascherina. Va bene che la statistica dice che a quell'età non soffrono più di tanto i rischi, ma si tratta solo di una statistica, appunto». E infatti, dalla giornata di ieri, quando è stata fatta la prima tornata di tamponi, pare che si siano registrate alcune positività, ponendo in ulteriore allarme le famiglie. La critica al Comune riguarda anche le modalità di segnalazione: «Noi abbiamo vincoli di protocollo per entrare e uscire dall'istituto, ma l'insegnante è assunta sulla base di un diploma magistrale e non si sa se abbia il Covid o meno. È vero che il quadro riferito al momento dell'assunzione, quindi all'ipotetico momento del tampone, è diverso da quello odierno, ma perché non si prevedono controlli ciclicamente? Sulla salute non si può pensare di risparmiare». Da ultimo, un po' di risentimento c'è anche per le rette: «A novembre ce l'hanno chiesta preventiva, perché non a consuntivo? È un momento difficile, sarebbe corretto che il Comune sostenesse socialmente le famiglie che in molti casi stanno faticando ad arrivare a fine mese». E poi c'è il problema lavoro: «Ci sono ambiti in cui le famiglie hanno redditi altalenanti e se devo stare a casa con mio figlio 15 giorni, sarebbe giusto ottenere un sostegno - prosegue la mamma -, perché così io, libera professionista, ad esempio, non riesco a lavorare».

Tomaso Borzomì

