Educatori di strada come insegnanti migranti messi all'opera nel territorio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTEGRAZIONECasier è sempre stato in prima linea sul fronte dell'integrazione tra richiedenti asilo e territorio. Alcune tra le iniziative più importanti sono partite proprio dal comune che ospita centinaia di profughi tra l'ex caserma Serena e gli alloggi di via Bigonzo a Dosson. I PROGETTIA cominciare del progetto riguardante gli educatori di strada, decollato giusto un anno fa. Grazie a un accordo siglato tra il Comune e la Nova Facility, per tutta la scorsa estate i parchi pubblici di Dosson sono stati presidiati da personale della...