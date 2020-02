IL CONVEGNO

VENEZIA Che Venezia non possieda ancora un vero e proprio impianto fognario è qualcosa a cui bisogna provvedere: per l'igiene della città ma anche per la gestione dei reflui domestici che finiscono direttamente nei canali.

Lo ha sottolineato ieri mattina l'assessore all'Urbanistica Massimiliano De Martin in occasione dell'incontro organizzato dalla Scuola Grande di San Rocco con la sezione veneziana del Rotary dal titolo La manutenzione edilizia a Venezia, ospitato proprio nella Scuola Grande di San Teodoro. E con l'obiettivo di capire come affrontare i problemi quotidiani legati all'abitare nella città lagunare dal punto di vista edilizio. «A livello progettuale e realizzativo ha continuato De Martin penso che tale opera sia, dal punto di vista operativo, più impegnativa del Mose. Ma meno onerosa per quanto riguarda la sua spesa». Il tutto nell'ottica di una realtà dallo standard qualitativo alto che porti i suoi cittadini a decidere di rimanere a viverci, contrastandone lo spopolamento.

Ma per l'assessore come ribadito dagli altri relatori altrettanto urgente è il finanziamento della legge speciale. Perché se è vero che l'area geografica nella quale Venezia è situata rende gli edifici più vulnerabili (basti pensare alla capillare risalita salina), è altrettanto vero che qui c'è più bisogno di una manutenzione continua. Che preservi il grande patrimonio edilizio ma anche il tessuto socio-culturale.

A moderare l'incontro, il direttore de Il Gazzettino Roberto Papetti che ha sottolineato come le tematiche legate alla città d'acqua siano «complesse ed uniche. E richiedono non solo finanziamenti adeguati da parte di organismi d'interesse nazionale che spesso trattano le richieste che vengono da qui come degli eccessi, ma anche competenze. Venezia non è come tutta Italia e di questo bisogna tener conto».

«La legge speciale - ha detto Francesco Trovò, della Soprintendenza, ricordando come le unità edilizie censite dall'ultimo piano regolatore arrivino a 20mila (di cui 17mila regolate da forme di tutela paesaggistica mentre le restanti da tutela monumentale e culturale) - è uno strumento necessario per ottenere finanziamenti di sostegno agli interventi di manutenzione degli edifici veneziani. Sostegni economici che darebbero ossigeno pure al mondo dell'artigianato locale, dalla tradizione unica. Ma deve esserci una premialità, ossia delle regole su cui questi fondi vengono erogati».

Un tema, questo, ripreso anche dal proto di San Marco, l'architetto Mario Piana, per il quale i contributi pubblici devono assolvere al problema della conservazione del patrimonio edilizio perché l'ambiente in cui è inserita la città richiede uno sforzo maggiore rispetto ad altri contesti urbani.

Ma tali finanziamenti devono essere distribuiti in maniera «premiale e attenta, concentrati su indagini preliminari per l'ottimizzazione dell'intervento. Che tuteli anche e soprattutto la materia storica che fa di Venezia, ancora oggi, uno dei centri storici meglio conservati in Italia».

Marta Gasparon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

