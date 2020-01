Edilizia scolastica, primo banco di prova Si parte dalla riduzione del rischio sismico

IL TEST

PORDENONE La Provincia, le Uti, le Comunità. Le prime due realtà di diritto pubblico non sono riuscite a traghettare le scuole superiori (intese come edifici) fuori da una palude fatta di palazzi vecchi, muri fragili e parametri antisismici non più a norma. Spetterà al terzo ente, che nascerà ufficialmente il 1 aprile, mantenere le promesse. E soprattutto a Pordenone ci si aspetta non solo una nuova iniezione di denaro, ma soprattutto procedure rapide, scelte razionali e poche chiacchiere, perché è in ballo la sicurezza di centinaia di studenti. Le Comunità (così sono stati chiamati i nuovi enti locali progettati dalla riforma regionale che supera le Uti) avranno in mano la competenza relativa all'edilizia scolastica superiore. Ce l'avranno da subito, e la macchina dovrà essere pronta a mettersi in moto. «Istituendo i quattro enti di decentramento riferiti ai quattro capoluoghi regionali e dotandoli del personale settoriale assorbito dalle precedenti Uti a partire dal 1 aprile 2020 - ha precisato l'assessore regionale Pierpaolo Roberti - garantiamo immediata operatività a una funzione urgente quale l'edilizia scolastica superiore. In Fvg si sta vivendo una vera e propria emergenza causata da istituti superiori ospitati in edifici posti fuori norma dagli attuali parametri antisismici». A questo proposito, l'assessore ha assicurato che «il trattamento stipendiale del personale assegnato agli enti di decentramento per occuparsi di questa funzione di area vasta sarà parificato a quello regionale. Ulteriori trasferimenti di addetti che la Regione ha ereditato dalle ex Province - ha aggiunto l'esponente della giunta Fedriga - potranno avvenire con semplici provvedimenti dirigenziali».

FRIULI OCCIDENTALE

A Pordenone la situazione più seria è quella che riguarda il Centro studi. L'ala messa peggio risale ai primi anni del Dopoguerra ed è anche visivamente diversa da quella più vicina a Cinemazero. Al piano rialzato trova posto una decina di classi dell'Isis Zanussi, mentre al piano terra ci sono due palestre, una utilizzata dallo stesso Isis e l'altra dal Leopardi Majorana. I rapporti inviati in Regione sono allarmanti: «È stata fatta presente una situazione grave - spiegava un mese fa Giuseppe Gaiarin, ormai libero da cariche istituzionali in seno all'Uti - e i documenti che lo attestano sono ufficiali. L'indice di sismicità dell'edificio è spaventoso, servono interventi urgenti». È l'imprevedibilità dei terremoti, a spaventare. Tutti gli Enti, dalla Regione al Comune, hanno in mano le relazioni sulla tenuta sismica della porzione a nord del Centro studi. Eppure all'inizio dell'anno le lezioni sono iniziate regolarmente e circa 200 studenti siedono sui banchi ogni giorno. Questo perché, come spiegava il dirigente scolastico dello Zanussi, Giovanni Dalla Torre, «l'equilibrio statico è buono». In poche parole, da fermo l'edificio non rischia di crollare. Ma in caso di sisma sono le norme vigenti a dire che ci sono diversi lavori di consolidamento da svolgere.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA