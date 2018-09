Edilizia, Presti non si ricandida: «Ora tocca a qualcun altro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(mf) Dalla fine di ottobre il mondo della scuola non avrà più Domenico Presti come referente per i problemi legati all'edilizia. Presti, sindaco di Arcade, negli ultimi due anni ha svolto il ruolo di consigliere provinciale delegato all'edilizia scolastica. Un settore caldissimo. Ma tra un paio di mesi scadrà il consiglio del Sant'Artemio. E lui non si ripresenterà alle elezioni fissate per il 31 ottobre. «Basta. Non mi ricandiderò conferma è stato un lavoro molto costruttivo dal punto di vista umano, politico e professionale. Mi ha...